Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Seniorin bestohlen ++ Drogenkontrolle ++ vor Auto gelaufen und zugeschlagen ++ Ermittlungen wegen des versuchten Todschlags dauern an ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Ermittlungen wegen des versuchten Todschlags dauern an

Wie von hier berichtet, kam es am Dienstag, 27.07.21, gegen 00.55 Uhr, im Ostpreußenring zu einer Auseinandersetzung zwischen einer zwei- und einer dreiköpfigen Personengruppe, bei der ein 28 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Lüneburg lebensgefährlich verletzt wurde. Der 28-Jährige wurde noch in der Nacht notoperiert. Er befindet sich noch ein einer Klinik, ist jedoch außer Lebensgefahr. Bisherigen Ermittlungen zu Folge waren der 28-Jährige zusammen mit einem 23 Jahre alten Freund auf dem Kreideberg unterwegs, als sie auf zwei Männer und eine Frau trafen, die auf einer Bank an einem Fußweg Nahe der Grundschule trafen. Zunächst unterhielten sich die beiden mit den dreien auf der Bank, jedoch wurde einer der Männer auf der Bank aus nicht geklärtem Anlass aggressiv und stach den 28-Jährigen schließlich nieder. Das Trio flüchtete, während der 23-Jährige den Notruf wählte. Zunächst wurde im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung ein 27 Jahre alter, polizeilich bekannter Mann vorläufig festgenommen. Der Tatverdacht hat sich gegen den 27-Jährigen letztendlich nicht erhärtet. Trotzdem wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, da gegen ihn noch ein Haftbefehl in anderer Sache vorlag. Die Ermittler werten derzeit Spuren aus und hoffen weiterhin auf Hinweise von Zeugen, die das Trio in der Nacht zum Dienstag auf der Bank gesehen haben und sie beschreiben können. Der Tatort befindet sich an der Ecke Ostpreußenring/ Neuhauser Straße, von wo ein Fußweg auf Höhe der dortigen Grundschule in Richtung der Stöteroggestraße verläuft. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Frau geschlagen - couragierte Zeugen greifen ein

Gegen einen 50 Jahre alten, im Landkreis Harburg wohnenden Mann, hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Der 50-Jährige steht im dringenden Verdacht seine mittlerweile von ihm getrenntlebende, 41 Jahre alte Ehefrau ins Gesicht geschlagen zu haben. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 29.07.21, gegen 14.20 Uhr, in der Lüneburger Altstadt. Bislang noch unbekannte Zeugen sprachen den 50-Jährigen an, der daraufhin von der 41-Jährigen abließ und flüchtete. Die noch unbekannten Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Bereits am Samstag, 17.07.21, zwischen 17.50 und 18.40 Uhr, wurde eine 22-Jährige im Bereich des Kreidebergsees von einem unbekannten Exhibitionisten belästigt. Der Unbekannte hatte wenige Meter von der 22-Jährigen entfernt an seinem Geschlechtsteil manipuliert und die Frau dabei angeschaut. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- zwischen 33 und 43 Jahre alt, - normale bis kräftige Statur ("etwas Bauch"), - südländisches Aussehen, - großflächige Tätowierung auf dem Oberkörper, - braune, kurze, gelockte Haare, - bekleidet mit einer schwarzen Badehose.

Zeugen, die das Geschehen offenbar bemerkt hatten, schickten den Täter weg. Die Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - von zwei Männern verprügelt

Ein 37 Jahre alter Mann wurde am 29.07.21, gegen 17.00 Uhr, von zwei Männern in einem Garagenkomplex in der Adolf-Reichwein-Straße verprügelt. Ein 24-Jähriger und ein weiterer, noch unbekannter Täter, gingen auf den 37-Jährigen mit Fäusten los. Ein dritter, ebenfalls noch unbekannter Mann, war ebenfalls beteiligt, soll irgendwann jedoch versucht haben die Schlagenden auseinanderzuziehen. Einer der Täter soll zudem mit einem Stock zugeschlagen haben. Hintergrund des Streits sollen Streitigkeiten um Reparaturkosten sein. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung ein. Sanitäter eines Rettungswagens versorgten den 37-Jährigen, der blutende Verletzungen im Gesicht davongetragen hatte. Einer der unbekannten Täter war ca. 35 Jahre alt, trug eine schwarze Lederjacke und soll ein Libanese sein. Der zweite war ca. 30 Jahre alt, trug ein rotes T-Shirt und eine schwarze Hose und soll kurdischer Herkunft sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Schockanrufer scheitert

Ein sogenannter Schockanrufer, der am Donnerstagnachmittag, 29.07.21, bei einer Seniorin anrief, versuchte der 81-Jährigen weiszumachen, dass eine Angehörige in einen schweren Unfall verwickelt worden sei und die Seniorin mit mehreren tausend Euro Kaution aushelfen sollte. Die 81-Jährige hatte bereits vor dieser Betrugsmasche gehört. Statt Geld zu zahlen erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet, Zeuge gibt Hinweise

Am 29.07.21, gegen 14.00 Uhr, beschädigte die Fahrerin eines VW Transporters beim rückwärts ausparken einen schräg hinter ihr stehenden VW Lupo. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz in der Lübecker Straße. An dem VW Lupo entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Die Fahrerin des VW-Transporters fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Vorfall jedoch beobachtet. Er gab eine Personenbeschreibung ab und teilte das Kennzeichen mit.

Lüneburg - vor Auto gelaufen und zugeschlagen

Am 29.07.21, gegen 22.05 Uhr, liefen eine Gruppe von vier Personen und ein Hund über die Fahrbahn der Bastionstraße. Ein Mann aus dieser Gruppe, ein 36-Jähriger, und stürzte über das Heck eines Audis einer 25-Jährigen, welche gerade durch die Bastionstraße fuhr. Der Fußgänger blieb unverletzt, jedoch entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro an dem Pkw. Ein ebenfalls 36 Jahre alter Fahrzeuginsasse stieg aus, um den Fußgänger aufzuhelfen, jedoch wurde dieser sofort aggressiv. Sowohl der Unfallbeteiligte, als auch dessen Begleiter, gingen auf den 36-Jährigen los und schlugen ihn. Der 36-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Der 36 Jahre alte Fußgänger stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow/ Wustrow - Drogenkontrolle

Polizeibeamte der Dienststelle in Lüchow haben mit Unterstützung von Polizeibeamten der Verfügungseinheit aus Lüneburg am Donnerstagnachmittag, 29.07.21, u.a. in der Parkanlage Amtsgarten in Lüchow eine Drogenkontrolle durchgeführt. Bei einer 28-Jährigen wurden gegen 16.30 Uhr mehrere Klemmleistenbeutel mit Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Bei einem 21-Jährigen fanden die Polizeibeamte u.a. einen Grinder sowie mehrere Tabletten eines verschreibungspflichtigen Beruhigungsmittels auf. Gegen 19.00 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten in der Kirchstraße in Wustrow einen 26 Jahre alten Mann. Bei ihm wurde Marihuana aufgefunden. Die Polizeibeamten stellten die Drogen jeweils sicher und leitete Strafverfahren ein. Auch gegen zwei 17-jährige Jugendliche, einmal männlich, einmal weiblich, wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Dannenberg - mit Spiegel VW touchiert - Fahrt fortgesetzt

Am 29.07.21, gegen 17.10 Uhr, stand ein 42-Jähriger mit seinem VW California in der Lüchower Straße an der Lichtzeichenanlage Höhe McDonalds, als links ein Unbekannter an ihm vorbeifuhr um auf den Linksabbiegestreifen zu gelangen. Hierbei touchierte der rechts Außenspiegel das linke Heck des VW und verursachte Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen.

Clenze - Zusammenstoß auf der Kreisstraße

Am 29.07.21, gegen 17.15 Uhr, kam es auf der K18 zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw, bei welchem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Eine 76-Jähgrige hatte mit ihrem Toyota die Kreisstraße von Waddeweitz in Richtung Clenze befahren und war aus ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurze geradeaus gefahren und so in den Gegenverkehr gelangt. Ein 73-Jähriger, der mit seinem Audi in die entgegengesetzte Richtung fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Nach dem Zusammenstoß waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf ca. 10.000 Euro.

Uelzen

Uelzen - Seniorin bestohlen

Zwei unbekannte Täter suchten am 29.07.21, gegen 15.30 Uhr, eine 83-Jährige auf, die in der Straße An der Heide wohnt. Die Täter, die sich als Angehörige eines Nachbarn ausgaben, gelangten unter einem Vorwand in die Wohnung der Seniorin, wo sie eine Geldbörse entwendeten, in der sich allerdings lediglich etwas Münzgeld befand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Oetzen - Werkzeug aus Scheune gestohlen

Zwischen dem 28.07.21, 18.00 Uhr, und dem 29.07.21, 10.00 Uhr, betraten unbekannte Täter einen landwirtschaftlichen Hof in der Uelzener Straße. Die Täter drangen in eine verschlossene Scheune ein und entwendeten diverse Werkzeuge des Herstellers Derwalt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Rosche, Tel.: 05803/969340, entgegen.

Uelzen - Rettungswagen unterwegs - Auffahrunfall

Am 29.07.21, gegen 16.30 Uhr, befuhr eine 59-Jährige mit ihrem Seat die Esterholzer Straße, als sie einen von rechts kommenden, mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn fahrenden Rettungswagen bemerkt. Die Seat-Fahrerin hielt an. Eine nachfolgende, 58 Jahre alte Daimler-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Seat auf. Bei dem Unfall wurde eine 23 Jahre alte Mitfahrerin im Daimler leicht verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden von ca. 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell