Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Bei der Kollision mit einem Auto auf dem Schwabenweg hat ein Radfahrer am Sonntagabend schwere Verletzungen erlitten.

Ein 62-jähriger Mann fuhr gegen 22.30 Uhr mit einem Dreirad-Fahrrad auf dem Schwabenweg in Richtung An der Talle. In Höhe der Einmündung Sachsenweg prallte ein in die gleiche Richtung fahrender 20-jähriger Skodafahrer auf das Heck des Dreirads. Der 62-Jährige wurde aus dem Sattel geschleudert und schlug auf dem Asphalt auf. er zog sich schwere Verletzungen zu. Das Fahrrad flog gegen einen geparkten BMW. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

