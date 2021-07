Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Person und Sachschaden

Lichtenau (ots)

Sonntag, 25.07.2021, 07:05 Uhr, Lichtenau-Grundsteinheim, B 68 Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr, zusammen mit seinem 22-jährigen Beifahrer, die B 68 von Paderborn in Richtung Lichtenau. In Höhe Grundsteinheim kam der Pkw in einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb anschließend auf der Seite im Dickicht liegen. Ursächlich dürfte die Übermüdung des Pkw-Fahrers sein, der kurz einschlief. Das Eingreifen des Beifahrers konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Die beiden Insassen wurden durch den Unfall verletzt und ins Krankenhaus verbracht.

