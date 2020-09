Polizei Aachen

POL-AC: Geräteschuppen in Golfclub ausgebrannt

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Am gestrigen Abend ist ein Geräteschuppen eines Golfclubs in der Schurzelter Straße ausgebrannt. In diesem befanden sich ein Vielzahl von Maschinen zur Garten- und Landschaftspflege, wie Traktoren und Rasenmäher. Ein Anwohner in der Hans-Böckler-Allee hatte den Brand gegen 21.45 Uhr bemerkt und sofort die Feuerwehr verständigt. Die hatte den Brand schnell im Griff und konnte die Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden bewegt sich nach Angaben eines Verantwortlichen im sechsstelligen Bereich.

Das Bild kann rechtefrei genutzt werden. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell