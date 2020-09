Polizei Aachen

POL-AC: Aachener Polizei im Einsatz: Bilanz von Sonntag

Aachen/Viersen (ots)

Nach dem einsatzintensiven Samstag (26.09.2020) hatten die Einsatzkräfte am Sonntag (27.09.2020) wenig Grund zum Einschreiten. Die Polizei registrierte einen ruhigen Einsatzverlauf.

Am Samstagnachmittag hatten rund 100 Personen in der Ortslage Keyenberg eine ehemalige Gaststätte besetzt. Gegen 10 Uhr am Sonntag verließen die Personen dann freiwillig die Örtlichkeit. Im Anschluss meldeten die Teilnehmer eine Versammlung in Form eines Aufzuges zum Camp in Keyenberg an, der durch die Polizei Aachen bestätigt wurde. Der Aufzug verlief störungsfrei.

Gegen Mittag wurde ein Versammlungsaufzug mit rund 120 Teilnehmern, von der Mahnwache in Lützerath ausgehend, angemeldet, der ein Waldstück nordwestlich von Keyenberg zum Ziel hatte. Auch diese Versammlung wurde durch das PP Aachen bestätigt und begleitet. Sie verlief ebenfalls störungsfrei.

Im gesamten Einsatzverlauf nahmen die Einsatzkräfte bis zum Sonntagnachmittag 49 Personen nach der Verübung von Straftaten fest. 117 Personen wurden in Gewahrsam genommen und der Gefangenensammelstelle zugeführt. Mehrere hundert Personen wurden nach Platzverweisen mit Bussen aus dem Einsatzgebiet bzw. aus dem Tagebau gebracht.

Zwölf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte wurden bis zum heutigen Nachmittag verletzt. Sie alle waren weiterhin dienstfähig.

