POL-PB: Strohballen fällt vom Anhänger - Motorradfahrer schwer verletzt -

Lichtenau-Grundsteinheim, Kreisstraße 13 (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 10:45 Uhr, fuhr ein landwirtschaftliches Gespann die Kreisstraße 13 aus Richtung Grundsteinheim in Fahrtrichtung Iggenhausen. Ca. 50 Meter vor der Einmündung auf der Tinnenburg fiel von dem Anhänger eines Tre-ckers ein Rundballen Stroh auf die Fahrbahn. Der entgegenkommende 50-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr gegen diesen Strohballen. Im weiteren Verlauf rutschte er in den Straßengraben und blieb vor einem Zaun lie-gen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn ver-bracht, in dem er stationär verblieb. Um die Beseitigung des Strohballens kümmerte sich der 54-jährige Trecker Fahrer.

