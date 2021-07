Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerverletzte Pedelecfahrerin, Alleinunfall

Paderborn, Husener Straße (ots)

Am Samstagmittag befuhr eine 34-Jährige mit ihrem Pedelec die Husener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Als sie ihr Base-Cap verlor, bremste sie sehr stark und stürzte daraufhin über den Lenker zu Boden. Der zufällig am Einsatzort anwesende Ersthelfer war Notarzt und kümmerte sich um die Erstversorgung. Anschließend wurde die Radfahrerin mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Kranken-haus verbracht, in dem sie stationär verblieb. Ihr Lebensgefährte, mit dem die Pedelecfahrerin unterwegs war, kümmerte sich um den Verbleib des Fahrrades.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell