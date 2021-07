Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerverletzt durch Fahrradsturz

Lichtenau-Kleinenberg, Marienweg (ots)

Am Samstagmittag befuhr die 33-Jährige mit ihrem Fahrrad den Marienweg in Fahrt-richtung Lichtenau. Aus ungeklärter Ursache stürzte sie mit dem Fahrrad in der leicht abschüssigen Linkskurve und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus nach Paderborn verbracht in dem sie stationär verblieb.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell