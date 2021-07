Polizei Paderborn

POL-PB: Trunkenheitsfahrt endete am Laternenmast - Fahrzeug in Brand geraten -

Paderborn, Kaiser-Heinrich-Straße (ots)

Am 24.07.2021 gegen 06:05 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen VW-Polo die Kaiser-Heinrich-Straße aus Richtung Dubelohstraße in Fahrtrichtung Bielefelder Straße. In Höhe der Haus Nr. 5 verlor der Fahrzeugführer bei dem Abbiegevorgang nach rechts die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet gegen die dortige Straßenlaterne. Dadurch geriet das Fahrzeug in Brand. Beim Eintreffen der Polizei befand sich keine Person mehr im Pkw. Die zeitnah eintreffende Feuerwehr löschte den zwischenzeitlich in Vollbrand stehenden Pkw. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten zwei Personen festgestellt werden, die als mögliche Fahrzeugführer in Frage kommen. Beide waren alkoholisiert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Blutproben wurden entnommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Paderborn unter der Rufnummer: 05251/3060 zu melden.

