Polizei Paderborn

POL-PB: Alkoholisiert dem Bus die Vorfahrt genommen - Fahrgast verletzt -

Paderborn, Bielefelder Straße (ots)

Am Samstagabend, gegen 18:10 Uhr, bog ein 26-jähriger mit seinem BMW von der Dubelohstraße nach links auf die Bielefelder Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Linienbusses, welcher die Bielefelder Straße in Richtung Sennelager befuhr. Die Busfahrerin musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch diesen Bremsvorgang stürzte ein 2-jähriger Fahrgast und verletzte sich leicht. Nach der Untersuchung im Rettungswagen konnte der Junge im Obhut seiner Mutter vor Ort entlassen werden. Als der Unfallverursacher darüber informiert wurde, dass die Polizei verständigt wird, flüchtete er von der Unfallstelle. Er konnte etwas später an seiner Hausanschrift angetroffen werden. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der BMW-Fahrer unter Alkohoeinfluss stand und ordneten eine Blutprobe an. Im weiteren Verlauf ergaben sich zudem Zweifel an der Echtheit seines Führescheins.

