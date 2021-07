Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung und möglicher Diebstahl

Vinningen (ots)

In der Nacht zum Sonntag entfernten bislang noch Unbekannte Täter mehrere Hausanschlusskappen für Wasser aus der Fahrbahn in der Hauptstraße. Bis auf eine Anschlusskappe, die weiter nicht auffindbar ist, konnten alle anderen durch die Anwohner wiedereingesetzt werden. Eine Gefahr für den Straßenverkehr bestand durch die entfernten Kappen zu keiner Zeit. Des Weiteren wurde eine Steinplatte einer Begrenzungsmauer des Anwesens Nr. 33 in der Hauptstraße abgerissen und zerstört. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 100 Euro belaufen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell