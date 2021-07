Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Waldhaus "Hohe List"

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum Montag, von Sonntag 19:30 Uhr und Montagmittag, 14:40 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten des Waldhauses Hohe List. Aus dem im Waldhaus befindlichen Kühlhaus wurde mehrere volle Getränkekisten sowie mehrere Fleischwaren entwendet. Des Weiteren wurde im Innenraum der Gaststätte ein erheblicher Sachschaden durch die Täter verursacht. Im Bereich des Freischankes wurde der Kühlschrank aufgehebelt und ebenfalls die Getränke entwendet. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 4000 Euro belaufen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

