Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken (ots)

Zeit: 04.07.2021, 23:00 Uhr - 05.07.2021, 09:45 Uhr Ort: Zweibrücken, Sickingerhöhstraße 98 SV: Ein silbergrauer VW-Golf, der im Hof des Mehrfamilienhauses geparkt war, wurde von einem bislang unbekannten Täter an der rechten Fahrzeugseite durch drei dünne Kratzer an drei Seitenelementen beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Erst fünf Tage zuvor (30.06.2021) war das Fahrzeug zwischen 15 und 17 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der Berufsschule in der Johann-Schwebel-Straße zerkratzt worden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Taten. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell