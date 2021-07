Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schaufensterscheibe eines Fahrgeschäftes beschädigt

Pirmasens (ots)

Am Montagabend gegen 19:25 Uhr wurde die Schaufensterscheiben des Fahrradgeschäftes in der Schäferstraße durch bislang noch unbekannte Täter, mittels Kieselsteinen beschädigt. In welcher Art und Weise die Unbekannten die Kieselsteine gegen die Scheibe befördert haben ist noch ungeklärt und ebenfalls Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Durch den Vorfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell