Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung am Pkw

Pirmasens (ots)

In der der Zeit vom 02.07.21, 16:00 Uhr und 03.07.21, 11:00 Uhr wurde die C-Säule der Fahrerseite eines grauen Seat Leon, mittels eines noch unbekannten Gegenstandes, zerkratzt. Der Pkw war im genannten Zeitraum im Bereich der Fröhnstraße, Höhe des Anwesens Nr.3, zum Parken abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf 700 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

