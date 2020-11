Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Brandalarm in einer Firma; Steinenbronn: Fahrzeugscheiben vereist - Unfall

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Sindelfingen: Brandalarm in einer Firma

Eine Selbstentzündung im Altpapierdepot eines Unternehmens löste am Freitagmorgen gegen 8.00 Uhr einen größeren Feuerwehreinsatz in der Leonberger Straße in Sindelfingen aus. Aufgrund des Brandalarms rückte die Feuerwehr Sindelfingen mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus und löschte den kleinen Brandherd. Durch die schnelle Reaktion der Mitarbeiter und der Einsatzkräfte kam es nach jetzigen Kenntnissen zu keinen Schäden.

Steinenbronn: Fahrzeugscheiben vereist - Unfall

Vermutlich weil ein Autofahrer am Freitagmorgen durch zugefrorene Autoscheiben nicht genug sah, verursachte er einen Unfall, der sich gegen 7.30 Uhr in der Kringstraße in Steinenbronn ereignete. Als der 61-Jährige in sein Auto stieg, hatte er vermutlich darauf verzichtet, die Scheiben zu enteisen und fuhr trotz starker Sichtbehinderung los. In der Folge streifte er einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.500 Euro. Beim Eintreffen der Polizei waren die Scheiben des Ford immer noch vereist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell