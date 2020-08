Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vorsicht Rattengift am Moselvorgelände in Löf

Löf (ots)

Am Samstag, dem 15.08.2020, stellte eine aufmerksame Zeugin am Moselvorgelände eine bläulich verklebte Substanz fest, bei der es sich um Reste von Rattengift handeln dürfte. Wie diese Substanz dorthin gelangte ist bislang noch nicht geklärt. Besucher des Moselvorgeländes und Hundebesitzer werden gebeten, besonders vorsichtig zu sein. Hinweise bitte an die PW Brodenbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Brodenbach



Telefon: 02605 - 98021510



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell