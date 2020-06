Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Weil im Schönbuch; Ford in Böblingen aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Weil im Schönbuch: Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße

Vermutlich übersah der 29-Jährige am Donnerstag gegen 20:35 Uhr den 26-Jährigen in seinem BMW, als er mit seinem VW von einer Garagenzufahrt in die Bahnhofstraße in Weil im Schönbuch einfahren wollte, so dass es in der Folge zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenprall geriet der BMW zunächst gegen den Bordstein und kam dann an einem Zaun zum Stillstand. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr ebenfalls vor Ort.

Böblingen: Ford aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr, und Donnerstag, 5:45 Uhr, Zugang zu einem in der Vaihinger Straße in Böblingen abgestellten Ford und entwendete Papiere im Wert von 20 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen können sich unter Tel. 07031 13 2500 an das Polizeirevier Böblingen wenden.

