Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen -- Sachbeschädigung am Marktplatz -- ZEUGENAUFRUF

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN -- Emmendingen, Innenstadt -- In der Nacht von Freitag auf Samstag, 6. auf 7. Dezember, kam es vor einem Cafe am Marktplatz zu einer Sachbeschädigung. Vermutlich vorbeilaufende, bislang unbekannte Täter warfen die dort befindliche Werbeeiswaffel aus Kunststoff auf die Fahrbahn, wodurch diese beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise geben kann, möge sich bitte beim Polizeirevier Emmendingen unter Telefon 07641 582-0 melden.

Stand: 08.12.2019, 07.00 Uhr

