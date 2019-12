Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Herten: Beinaheunfall durch überhöhte Geschwindigkeit

Freiburg (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden konnten Polizeibeamte aus Rheinfelden beobachten, wie ein BMW mit überhöhter Geschwindigkeit aus Herten auf die B34 in Richtung Rheinfelden abbog. Der 450 PS-Bolide hatte in der Kurve eine so hohe Geschwindigkeit, dass das Heck ausbrach und es fast zu einem Zusammenprall mit der Leitplanke kam. Im Anschluss wurde das Fahrzeug auf bis zu 100 km/h beschleunigt. Der nacheilenden Streifenwagenbesatzung gelang es, den Schweizer PKW einzuholen und zu kontrollieren. Den Fahrer erwartet jetzt ein entsprechendes Strafverfahren.

Schl / VV

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell