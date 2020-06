Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Fahrraddiebstahl in Ludwigsburg; Einbruch in Marbach am Neckar

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Pedelec entwendet

Ein bislang unbekannter Täter trieb am Mittwoch in Ludwigsburg sein Unwesen. Zwischen 08:00 Uhr und 18:30 Uhr schlug der Unbekannte in der Wilhelmstraße zu und stahl ein blau-orangefarbenes Pedelec, das hinter einem Gebäude mit einem Schloss am Fahrradständer gesichert war. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es ich um ein Pedelec der Marke Cube, dessen Wert sich auf eine vierstellige Summe beläuft. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise zum Verbleib des Zweirads geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

Marbach am Neckar: Einbruch in Gaststätte

Nach einem Einbruch, der im Mühlweg in Marbach am Neckar verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Mittwoch 22:10 Uhr und Donnerstag 05:45 Uhr suchten bislang unbekannte Täter eine Gaststätte heim. Über einen zuvor gewaltsam aufgebrochenen Rollladen gelangten die Unbekannten in das Gebäude, das sie anschließend durchsuchten. Nachdem sie im Inneren mehrere Schränke und Schubladen geöffnet hatten, ließen die Einbrecher mehrere Flaschen Spirituosen mitgehen. Über weiteres Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Darüber hinaus konnte der angerichtete Sachschaden noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0.

