Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte demolieren Bushaltestelle

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte haben mehrere Scheiben einer Bushaltestelle in der Altstadt zerstört. Am Freitagabend, 22. Januar 2021, um 19.19 Uhr, hatte ein Busfahrer der BOGESTRA den Schaden an der Haltestelle Wittekindstraße bemerkt. Auf beiden Straßenseiten waren vier der fünf Glasscheiben der Unterstände zerstört.

Wer hat vor Freitag, 22. Januar 2021, 19.19 Uhr, etwas Verdächtiges an der Haltestelle Wittekindstraße gesehen oder kann Angaben zu den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch unter 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder unter 0209 365 8240 (Kriminalwache).

