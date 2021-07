Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Bruchweiler-Bärenbach (ots)

Am Montag, dem 05.07.2021, in der Zeit von 16:00 bis 20:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Sonnenstraße in Bruchweiler-Bärenbach. In Höhe des Anwesens Nummer 16 touchierte er mit seinem Pkw den linken Außenspiegel eines dort geparkt abgestellten graumetallicfarbenen Pkw Opel Astra Kombi. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem beschädigten Opel beläuft sich auf etwa 300EUR. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Dahn in Verbindung zu setzen (Tel.:06391/9160).

