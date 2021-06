Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Polizei erwischt betrunkenen Radfahrer (15.06.2021)

Tuttlingen (ots)

Ein betrunkener Radfahrer ging am Dienstagabend gegen 20 Uhr der Polizei auf der Straße "Obere Vorstadt" ins Netz. Einer Polizeistreife war ein 44-jähriger Radfahrer aufgefallen, der in Schlangenlinnen durch die Stadt fuhr. Bei seiner Kontrolle stellte sich heraus, dass der Radler deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte, was ein Alkoholtest mit über 1,5 Promille unterstrich. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell