Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 17-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde, kam es am 19.08.2020, gegen 17 Uhr. Eine 43-jährige Autofahrerin hatte an der Ecke Drachenfelsstraße/ Hoheneckenstraße die Vorfahrt des 17-Jährigen missachtet und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde hierbei verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von insgesamt 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Berens

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell