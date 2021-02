Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall im Gegenverkehr

Gevelsberg (ots)

Am 08.02. gegen 10:20 Uhr kam es auf der Wittener Straße zu einem Verkehrsunfall im Gegenverkehr. Ein 65-jähriger Gevelsberger wich mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn aus, um an einem aufgrund der Glätte festgefahrenen Fahrzeug vorbei zu fahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw eines entgegenkommenden 39-jährigen Esseners. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Pkw des Gevelsbergers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

