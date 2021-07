Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchte Einbrüche am Emser Kirchweg

Hövelhof (ots)

(mb) In der Nacht zu Samstag haben Einbrecher versucht, am Emser Kirchweg in zwei Wohnhäuser einzudringen.

Die Einbruchsversuche müssen zwischen 20.00 Uhr und 08.00 Uhr verübt worden sein. An einem der nebeneinander liegenden Einfamilienhäuser war ein Kellerfenster aufgehebelt worden. Der der die Täter drangen vermutlich nicht in das Haus ein. Am Nachbarhaus zeugten Hebelspuren an einer Nebeneingangstür von dem Versuch, in das Haus zu gelangen.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell