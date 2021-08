Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ mit Schusswaffe bedroht ++ Moped gestohlen ++ Sachbeschädigung an der Grundschule - mehrere tausend Euro Schaden - Zeugenhinweise erbeten ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Rucksack aus Fahrradkorb gestohlen

Am 01.08.21, gegen 20.55 Uhr, befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Fahrrad die Bahnhofstraße. Als sie anhielt, um einen in entgegengesetzte Richtung fahrenden Fahrradfahrer passieren zu lassen, ergriff der Unbekannte den Rucksack, der im Fahrradkorb vorne am Fahrrad lag und flüchtete damit. In dem Rucksack befanden sich u.a. ein Mobiltelefon sowie ein Portemonnaie und Bekleidung. Der Täterwurde wie folgt beschrieben:

- ca. 25 Jahre alt, - schlank, - kurze, hellblonde Haare.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - durch Fenster geklettert, Geld gestohlen

Am 02.08.21, gegen 02.30 Uhr, kletterte eine 22-Jährige durch ein unverschlossenes Fenster in den Empfang eines Hotels in der Straße Bei der Lüner Mühle. Die Täterin nahm eine Trinkgeldkasse an sich, wurde hierbei jedoch von einem Zeugen erwischt. Der 22-Jährigen gelang es zu flüchten, sie konnte jedoch im Rahmen einer Fahndung angetroffen werden. Das Erlangte Bargeld konnte in der Kleidung der Tatverdächtigen aufgefunden werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die 22-Jährige ein.

Lüneburg - Einbrecher stehlen Kaffee und Alkohol

In der Nacht zum 01.08.21 brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Heiligengeiststraße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, begaben sich in den Schankraum und stahlen u.a. Kaffee und Spirituosen. Die genaue Schadenshöhe wurde bislang nicht beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Sachbeschädigung an der Grundschule - mehrere tausend Euro Schaden - Zeugenhinweise erbeten

Am späten Freitagabend, 30.07.21, verübte eine bislang unbekannte Personengruppe auf dem Schulhof der Grundschule Adendorf Sachbeschädigungen. Bereits zum wiederholten Male wurden mehrere Fassadenplatten einer Gebäudeaußenwand mutwillig eingetreten oder eingeschlagen. Hierdurch entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 4.400 Euro. Neben Hinweisen zur Sachbeschädigung, bittet die Polizei Adendorf auch um Hinweise, wer am späten Abend des 30. Juli eine oder mehrere Personen mit einem REWE-Einkaufswagen gesehen hat, die mit ihrem kurz zuvor erworbenen Waren, u.a. Carlsberg-Bier durch den Amselweg in Richtung Grundschule gingen. Von Seiten der Gemeinde Adendorf wird eine Belohnung in Höhe von 150 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung des bzw. der Täter führen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/ 854010, entgegen. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de

Lüneburg - Pkw zerkratzt

In der Nacht zum 02.08.21 zerkratzten unbekannte Täter den Lack eines Skoda und eines VW. Die Pkw hatten in diesem Zeitraum im Ulmenweg gestanden. Es entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bereits in der Nacht zum 30.07.21 versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Klein Sachau einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in das Wohnhaus hinein. Es entstand Sachschaden von geschätzt 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel.: 05844/976400, entgegen.

Luckau - Moped gestohlen

Zwischen dem 29. und 31.07.21 stahlen unbekannte Täter ein orangefarbenes Moped der Marke Simson, welches auf einem Hof in Bülitz abgestellt war. Zur Tatzeit befand sich das Versicherungskennzeichen 312 SZI an der Simson. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel.: 05844/976400, entgegen.

Uelzen

Uelzen - mit Schusswaffe bedroht

Am 01.08.21, gegen 02.00 Uhr, hielten sich zwei 20 bzw. 31 Jahre alte Männer auf einem Parkplatz in der Ripdorfer Straße auf, als sie von zwei unbekannten Tätern vermutlich südeuropäischer Herkunft in ein Gespräch um Betäubungsmittel verwickelt wurden. Unvermittelt soll dann einer der Unbekannten eine Schusswaffe gezogen und den 31-Jährigen bedroht haben. Der 31-Jährige und der 20 Jahre alte Mann flüchteten daraufhin. Verletzt wurde niemand. Es wird angenommen, dass die Schusswaffe gezogen wurde, um einen Raub zu begehen, der jedoch aufgrund der sofortigen Flucht der Opfer nicht mehr stattfand. Die Täter waren beide ca. 30 Jahre alt, schlank und ca. 175 cm groß. Einer der Täter hatte einen etwas längeren Bart, trug dunkle Oberbekleidung, eine hellere Hose und eine Schirmmütze. Der zweite Täter hatte einen leichten Bartansatz und war dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - Männer schlagen sich

Am Sonntagmorgen, 01.08.21, kam es in der Hambrocker Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen und mindestens einem Mann im Alter von 47 Jahren. Gegen 05.30 Uhr hielten sich im Bereich des Hammersteinparkplatzes bei Eintreffen der Polizei zwischen 15 und 20, teilweise erheblich alkoholisierte Personen auf. Bisherigen Erkenntnissen zu Folge soll sich der 47-Jährige über den 25-Jährigen geärgert haben, woraufhin es zu einer Rangelei kam. Im Raum steht, dass weiterhin zwei Männer im Alter von 28 bis 31 Jahren und ein 17 Jahre alter Jugendlicher beteiligt waren. Von der Polizei wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen die Beteiligten eingeleitet.

Jelmstorf - angeblicher Bankangestellter - Betrüger geht leer aus

Bereits Ende der vergangenen Woche erhielt ein 62-Jähriger aus Jelmstorf einen Anruf von einem Unbekannten, der sich als Mitarbeiter eines Geldinstituts ausgab. Der Unbekannte fragte nach einer angeblichen Onlineüberweisung vom Vortag und dass er u.a. bestimmte Daten und Zugangsrechte benötigen würde, um die Überweisung rückgängig zu machen. Der 62-Jährige fiel nicht auf den unbekannten Täter herein. Er beendete das Gespräch und informierte die Polizei.

Uelzen - auf Schulhof randaliert

Unbekannte Täter haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes auf einem Schulhof im Meyerholzweg randaliert. Die Täter beschädigten zwischen dem 30.07. und dem 02.08.21 das Dach des Fahrradunterstandes, indem sie Eternitplatten herausrissen und zerstörten. Außerdem wurde der Schulhof durch Müll verunreinigt. Es wird derzeit angenommen, dass es feiernde Jugendlichen waren, die für den Müll und die Sachschäden verantwortlich sind. Die Sachschäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell