Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Tankstelle überfallen

Velen-Ramsdorf (ots)

Am Motag, dem 26.07.2021, kam es auf der Borkener Straße in Velen-Ramsdorf zu einem Raubüberfall. Gegen 20.20 Uhr hatte die Geschädigte wegen der bevorstehenden Schließung der Tankstelle bereits entsprechende Tätigkeiten außerhalb des Verkaufsraums vorgenommen. Als sie wieder in den Verkaufsraum gehen wollte, stand dort ein Mann, der ihr die Tür aufhielt. Es handelte sich um den späteren Täter, der sich zunächst zu einem Warenregal begab und dann mit einer Packung Süßigkeiten zur Kasse ging. Dort forderte er die Geschädigte auf, Bargeld herauszugeben und zeigte dabei auf eine Schusswaffe, die in seinem Hosenbund steckte. Die Geschädigte gab Geld heraus und der Täter ging über die Raiffeisenstraße davon. An den Tanksäulen hielt sich noch eine Kunde auf, der den Täter vor und beim Betreten des Verkaufsraums zwar gesehen, die eigentliche Tat aber nicht mitbekommen hat.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 20 bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, sehr schlank, dunkle leicht gewellte Haare, Dreitagebart, dunkel gekleidet (3/4-Hose, T-Shirt, Sweatshirt-Jacke, Basecap, Turnschuhe). Er trug eine weiße FFP2-Maske und hatte die Beute in einer gelben Plastiktüte der Discounterkette "Netto" verstaut.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 (02861-9000).

