Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots)

Der Fahrer eines grauen BMW 116 hatte am Donnerstag (27.05.2021), gegen 17.30 Uhr, sein Fahrzeug auf dem Penny-Parkplatz an der Amtmann-Schipper-Straße in Emsdetten abgestellt. Um 18.27 Uhr bemerkte er dann eine Unfallbeschädigung hinten rechts an seinem Pkw. Offensichtlich ist ein anderes Fahrzeug gegen den BMW gefahren. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei Emsdetten, Telefonnummer 02572/9306 - 4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell