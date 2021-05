Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfallflucht

Ochtrup (ots)

Am Pfingstmontag (24.05.) hat es in Ochtrup an der Straße Am Laukreuz eine Verkehrsunfallflucht gegeben. Ein Fahrzeugführer stellte gegen 11.00 Uhr seinen silbergrauen Volvo V 40 Kombi vor dem Haus Am Laukreuz 1 ab. Gegen 19.45 Uhr kam er zu seinem Wagen zurück und stellte an der gesamten linken Fahrzeugseite Beschädigungen fest. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 2.500 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell