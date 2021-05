Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Sachbeschädigung durch Graffiti am Corona-Testzentrum

Greven (ots)

Am Drive-In-Testzentrum am Rathausplatz haben unbekannte Täter einen Materialcontainer mit einem Graffiti-Schriftzug beschädigt. Die schwarze Schrift an der Außenseite des Containers, der in einem frei zugänglichen Zelt für Corona-Testungen steht, wurde in der Zeit zwischen Dienstag (25.05.21), 18.30 Uhr, und Mittwoch (26.05.21), 08.30 Uhr, aufgetragen. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Da zu vermuten ist, dass es sich um eine politisch motivierte Tat handelt, hat die Polizei in Münster die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0251/275-0 entgegengenommen.

