POL-ST: Pferde im Hof der Polizeiwache Emsdetten

Emsdetten (ots)

Die Kollegen staunten nicht schlecht, als am Donnerstagmorgen gegen 08.45 Uhr drei kleinere Pferde an der Wache vorzogen, um nach Sinningen zu gelangen. Verwunderlich war, dass kein Reiter auf den Pferden saß. Schnell waren im ganzen Haus alle verfügbaren Kolleginnen und Kollegen mobilisiert. Mit der Hilfe einer beherzten Passantin konnten alle zusammen die Pferde vor der Wache einfangen und in den Hof bringen. Hier wurden die Vierbeiner zunächst ein wenig beruhigt und dann der mittlerweile ausfindig gemachten Besitzerin übergeben. Alle Beteiligten waren froh, dass dieser außergewöhnliche Einsatz ohne schwerwiegende Folgen abgearbeitet werden konnte.

