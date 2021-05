Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Unbekannte Täter brechen in Grundschule ein

Nordwalde (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (25.05.21), 15.00 Uhr, und Mittwoch (26.05.21), 07.20 Uhr, sind unbekannte Täter in die Gangolf-Grundschule an der Bahnhofstraße eingebrochen. Wie sie in das Gebäude gelangten, ist unklar. Im Raum der Übermittagsbetreuung durchsuchten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Zeugenhinweise werden bei der Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455 entgegengenommen.

