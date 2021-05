Polizei Steinfurt

POL-ST: Von einem Pkw erfasst: Fußgängerin in Lotte lebensgefährlich verletzt.

Steinfurt (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es gegen 16:20 Uhr in Lotte auf der Osnabrücker Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Ein 54-jähriger Mann aus Lotte befuhr mit seinem Pkw die Osnabrücker Straße in westlicher Richtung. In Höhe der Enmündung Feldmark trat plötzlich eine 83-jährige Fußgängerin auf die Fahrbahn, die die Straße offensichtlich überqueren wollte. Die aus Lotte stammende Frau wurde von dem Pkw erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Osnabrücker Krankenhaus verbracht.

Die Osnabrücker Straße wurde im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell