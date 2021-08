Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 31.07./01.08.21 ++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - 31.07./01.08.2021 ++

- Landkreis Lüneburg -

Brand in Psychiatrischer Klinik

Vermutlich durch Brandstiftung geriet am Freitag, gegen 19:20 Uhr, ein Patientenbett in der geschlossenen Station der Psychiatrischen Klinik Lüneburg Am Wienebütteler Weg in Lüneburg in Brand. Das Bett wurde vermutlich von einer 33-jährigen amtsbekannten Lüneburgerin in Brand gesetzt. Sie wurde mit einer Rauchgasintoxikation in das Städtische Klinikum Lüneburg gebracht. 2 weitere Personen wurden leicht verletzt. Für die Löscharbeiten mussten insgesamt 82 Personen evakuiert werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten und hinreichender Belüftung konnten die evakuierten Patienten wieder in ihren Zimmern untergebracht werden. Das brandbetroffene Zimmer selbst bleibt unbewohnbar. Es waren fast 100 Feuerwehrleute und über 30 Mitarbeiter des Rettungsdienstes im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20000,- Euro.

Brand in Lagerhalle

Am Freitag, gegen 23:00 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle für Getreide auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs im Postweg in Lüneburg, OT Hagen. Vermutlich wurde der Brand durch einen technischen Defekt in einer Getreidetrocknungsanlage ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit über 100 Feuerwehrleuten aus und löschte die Lagerhalle. Zwei Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Zudem erlitt der Eigentümer der Halle einen elektrischen Schlag. Alle 3 mussten im Städtischen Klinikum Lüneburg behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 70000,- Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstag, gegen 15 Uhr, wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Eichenhain in Lüneburg gemeldet. Der Täter hebelte eine Terrassentür auf und gelangte so in das Innere des Hauses. Der Täter durchsuchte sämtliche Räume in dem Haus und entwendete u.a. Schmuck und Bargeld. Er konnte unerkannt entkommen.

Kellereinbrüche

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brach ein unbekannter in mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Gneisenaustraße in Lüneburg ein. Es wurde u.a. ein Fahrrad entwendet. Hinweise auf den Täter gibt es derzeit nicht.

Verkehrsunfall

Am Freitag, gegen 17 Uhr, ereignet sich auf der Lüneburger Umgehungsstraße (B 4) zwischen den Anschlussstellen Adendorf und Ebensberg ein Verkehrsunfall. Die 56-jährige Fahrerin eines BMW verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke und gegen ein Verkehrsschild. Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin wurde leicht verletzt ins Städtische Klinikum Lüneburg verbracht. Die Ursache für den Unfall könnte Übermüdung der Fahrerin gewesen sein.

Unfallflucht

Am Freitag, gegen 19:30 Uhr, fuhr die derzeit noch unbekannte Fahrerin eines BMW in der Thorner Straße in Lüneburg vom Straßenrand an und übersah hierbei einen 40-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer stieß mit dem Pkw zusammen, stürzte und wurde verletzt. Die Fahrerin bemerkte den Unfall, winkt aber nur ab und setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das Kennzeichen des BMW wurde abgelesen, so dass gegen die Unfallflüchtige gezielt ermittelt werden kann.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, gegen 01:30 Uhr, trat ein 61-jähriger Mann in der Spangenbergstraße in Lüneburg gegen das Kleinkraftrad seines Nachbarn. Das Fahrzeug kippte um und wurde beschädigt. Der Täter entfernte sich mit seinem eigenen Kleinkraftrad. Er wurde kurze Zeit später in der Peter-Schulz-Straße von der alarmierten Polizei angetroffen. Er war deutlich alkoholisiert und pustete 2,00 Promille. Den Mann erwarten jetzt gleich 2 Strafverfahren.

Am Samstag, gegen 03:45 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein offenbar deutlich alkoholisierter Fahrradfahrer auf. Er war so betrunken, dass er stürzte. Der Radfahrer ist ein amtsbekannter 24-jähriger Mann. Die erforderliche Blutentnahme wurde im Lüneburger Krankenhaus durchgeführt. Das Fahrrad wurde von der Polizei einbehalten. Der Mann nahm nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ein Taxi. Am Zielort weigerte es sich das angefallene Entgelt zu bezahlen. Auch ihn erwarten jetzt mehrere Strafverfahren.

Körperliche Auseinandersetzungen

Am Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, schlugen und traten am St.-Lambertiplatz in Lüneburg mehrere Personen auf einen 26-jähriger Mann ein. Vermutlich wurde auch ein Schlagwerkzeug eingesetzt. Der Mann wurde leicht verletzt ins Städt. Klinikum Lüneburg gebracht. Vor der Auseinandersetzung war es in einer nahegelegenen Bar zu einer verbalen Streitigkeit gekommen. Die Angreifer sind dem Opfer bekannt, so dass jetzt gegen sie ermittelt werden kann.

Am Samstagabend, gegen 23:55 Uhr, kam es Bei der Abtspferdetränke in Lüneburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein deutlich alkoholisierter 33-jähriger Mann wurde von einem ca. 30 Jahre alten Mann mit südländischem Aussehen gezielt angegriffen. Er schlug auf das Opfer ein, warf ihn zu Boden und versuchte nach dem am Boden liegenden Opfer zu treten. Nach Angaben von Zeugen waren zuvor ca. 6-7 mit mehreren Personen besetzte höherwertige Pkw immer wieder Bei der Abtspferdetränke vorbeigefahren. Dabei hätten einige der Insassen aus den Fenstern gelehnt. Dann wurden die Autos im Nahbereich geparkt und Insassen gingen in Richtung einer Gruppe von Personen in der Straße Bei der Abtspferdetränke. Dort kam es dann aus unbekanntem Grund zu der Auseinandersetzung.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Körperverletzung bei Gartenparty

In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es in einem Ortsteil von Dannenberg bei einer Gartenparty zu einer Körperverletzung, wobei ein alkoholisierter Gast dort randalierte und einen anderen Gast leicht verletzte.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Bike

Freitagnachmittag kommt es auf der B 248 zwischen Saaße und Lübbow zu einem Verkehrsunfall. Eine 21jährige Autofahrerin beabsichtigte mit ihrem Pkw von der B 248 nach rechts in die Kreisstraße 42 Richtung Wustrow abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 77jährige E-Bikefahrerin, die auf dem dortigen Radweg unterwegs war. Es kommt zur Kollision. Die E-Bikefahrerin kommt zu Fall und verletzt sich in dieser Folge leicht. Am Pkw und am E-Bike entstand Sachschaden.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Bergen (Dumme)

Am Samstag, tagsüber, brachen bisher unbekannte Täter eine Garage in Bergen (Dumme) auf. Entwendet wurde aber nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Lüchow entgegen.

2 Brände

Am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, geriet in Lüchow eine Böschung unmittelbar neben dem Betriebsgelände einer Holzhandlung in Brand. Der Brand konnte durch die freiwillige Feuerwehr Lüchow gelöscht werden, bevor das Feuer auf die Gebäude und Geräte der Holzhandlung übergreifen konnte. Bis auf die Böschung entstand kein Schaden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow entgegen.

Am Samstagnachmittag geriet in der Gemarkung Schmarsau am Feldrand einen Haufen Geäst in Brand. In unmittelbarer Nähe befand sich ein Wald. Das Feuer beschädigte einen angrenzenden Baum. Bevor das Feuer auf den Wald übergreifen konnte wurde das Feuer von der Feuerwehr gelöscht. Auch hier ermittelt die Polizei wegen versuchter Brandstiftung. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagabend wurde in Gusborn ein Ackerschlepper kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 26jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

In Jeetzel kommt es in in der Nacht von Samstag auf Sonntag, bzw. in den Sonntagmorgenstunden, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verkehrsunfallflüchtige befährt innerorts eine Gemeindestraße in östlicher Richtung und kommt nach rechts von der Fahrbahn über die Entwässerungsrinne ab. Hier kollidiert dieser mit dem ordnungsgemäß im Seitenraum geparkten VW Crafter. Dabei wird der linke Außenspiegel und vordere linke Kotflügel beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow entgegen.

Geschwindigkeitsmessung

Am Samstagnachmittag wurde auf der L 260 zwischen Trabuhn und Großwitzeetze bei erlaubten 80 km/h eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Ergebnis: 10 Verkehrsordnungswidrigkeiten; davon 4 im Bußgeldbereich. Der schnellste Pkw wurde mit 112 km/h gemessen.

- Landkreis Uelzen -

Schwerpunktkontrollen "Auto-Poser"

Am Wochenende wurden wieder verstärkt Kontrollen der Uelzener Poser-Szene durchgeführt. Dabei wurde insgesamt acht Mal ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt, u.a. wegen nicht abgenommener Rad-Reifen-Kombinationen, Tieferlegungen oder Chiptuning. Die Weiterfahrt der Fahrzeuge wurde beschränkt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei einem dieser Fälle war der Fahrzeugführer (Kradfahrer, 47 Jahre, Landkreisbewohner) darüber hinaus gefahren, ohne im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen zwei weitere Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da sie wiederholt ohne ersichtlichen Grund in der Innenstadt herumgefahren sind. Auf dem Sandparkplatz des Albrecht-Thaer-Geländes wurde eine größeren Personengruppe angetroffen und kontrolliert, diese zeigten sich jedoch kooperativ und hielten sich an die geltende Corona-Verordnung. Mit dieser Gruppe wurden auch Gespräche zur Poser-Problematik geführt, man zeigte sich verständnisvoll und war gesprächsbereit.

Ruhestörungen

Sowohl in der Nacht zum Samstag als auch in der Nacht zum Sonntag wurden der Polizei aus Stadt und Landkreis Uelzen etliche Ruhestörungen gemeldet. Die Menschen nutzten die gelockerten Bedingungen, um ausgelassen zusammenzukommen und vergaßen dabei leider häufig, dass ihre Mitmenschen Ruhe benötigen. Die Polizei beließ es überwiegend bei ermahnenden Worten, zumal die Verursacher sich einsichtig zeigten und umgehend für Ruhe sorgten. Zu einer Gaststätte in Uelzen mussten die Beamten jedoch zweimal fahren, weil trotz des ersten Hinweises auf zu laute Musik im Außenbereich die Lautstärke wieder hochgedreht wurde und sich Anwohner erneut beschwerten. Gegen den Betreiber der Gaststätte wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsstraftat

Dass Alkohol und Autofahren sich nicht vertragen, weil die Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit eingeschränkt wird, sollte hinlänglich bekannt sein. Vermutlich hat deshalb ein 32 Jahre alter Fahrzeugführer in den frühen Morgenstunden des Samstags auch einem Fußgänger, der erkennbar wartend an einem Uelzener Fußgängerüberweg stand und die Fahrbahn überschreiten wollte, keinen Vorrang gewährt. Die Polizei stellte bei der Kontrolle des Fahrzeugführers fest, dass dieser erheblich unter Alkoholeinfluss stand (1,8 Promille Atemalkoholwert). Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren, seinen Führerschein behielt die Polizei gleich ein. (Hinweis: Der Fußgänger hatte die Fahrbahn noch nicht betreten und wurde somit nicht konkret gefährdet !)

Unfälle

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 4 in Höhe des Suderburger Kreisels kam es am Freitag gegen 17:00 Uhr zu einer leicht verletzten Person und zu einem geschätzten Sachschaden in Höhe von 19.000 Euro. Ein Audi SUV-Fahrer (72 J.) aus dem Landkreis Gifhorn musste vor dem Kreisel verkehrsbedingt halten; eine hinter ihm fahrende Hyundai-Fahrerin (79 J.) aus Braunschweig hielt ebenfalls an. Dies erkannte ein Audi-Fahrer (30 J.) aus Hannover zu spät. Er fuhr auf den Hyundai auf und schob diesen auf den Audi SUV. Die Hyundai-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstag gegen 16:45 Uhr in der Ortschaft Jelmstorf. Ein 58-Jähriger Mercedes-Fahrer musste verkehrsbedingt halten, als das Auto vor ihm auf die dortige Tankstelle einbiegen wollte und zunächst den Gegenverkehr durchfahren lassen musste. Der hinter dem Mercedes fahrende Sprinter, geführt von einem 21-Jährigen, hielt ebenfalls an. Dies übersah ein 20 Jahre alter Audi-Fahrer und fuhr auf den Sprinter auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell