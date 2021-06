Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210609.2 Kellinghusen: Diebstahl während des Einkaufens

Kellinghusen (ots)

Am Montagmorgen hat ein Unbekannter in Kellinghusen eine Frau während des Einkaufens bestohlen. Der Dieb blieb gänzlich unbemerkt, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 09.40 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Lidl in der Straße An der Stör auf. Sie trug eine verschlossene Umhängetasche bei sich, in der sie ihr Mäppchen für Papiere verwahrte. Nach dem Verlassen des Geschäftes stellte die 59-Jährige fest, dass die Brieftasche mit einem Fahrzeugschein fehlte. Eine Absuche des Ladens nach der Mappe verlief negativ.

Eine verdächtige Person bemerkte die Kellinghusenerin nicht. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich unter der Telefonnummer 04822 / 20980 melden.

Merle Neufeld

