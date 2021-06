Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210608.4 Heide: Unbekannter zerkratzt Fahrzeuge

Heide (ots)

Einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat in der Nacht zum Montag ein Unbekannter in Heide verursacht. Er zerkratzte den Lack von drei Fahrzeugen, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Sonntag, 20.45 Uhr, bis Montag, 12.30 Uhr, begab sich eine nicht bekannte Person zu einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Alfred-Dührssen-Straße. Sie suchte dort einen Peugeot, einen Ford und einen Hyundai auf und beschädigte die Wagen jeweils durch Zerkratzen des Lackes. Besonders hohe Reparaturkosten werden auf den Besitzer des Hyundais zukommen - an seinem Auto beläuft sich der Schaden auf bestimmt 4.500 Euro.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich an die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

