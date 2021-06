Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210608.2 Heide: Fahrt unter Drogeneinfluss

Heide (ots)

Weil ein Autofahrer am Montag in Heide ein Handy benutzte, überprüfte eine Streife den Mann. Wie sich dabei herausstellte, stand der Betroffene unter dem Einfluss von Drogen.

Gegen 11.30 Uhr stoppten Beamte in der Hamburger Straße den Fahrer eines BMWs aufgrund seiner verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefons. Während der Kontrolle bemerkten die Einsatzkräfte gerötete Bindehäute und extrem kleine Pupillen bei ihrem Gegenüber. Sie boten dem Heider daraufhin einen Urintest an, den der 24-Jährige bereitwillig absolvierte und der positiv auf Kokain reagierte. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten dem Dithmarscher die Weiterfahrt für die nächsten Stunden und fertigten eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell