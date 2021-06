Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210608.1 Diekhusen-Fahrstedt: Drei Schwerverletzte bei Unfall

Diekhusen-Fahrstedt (ots)

Am Montagvormittag sind in Diekhusen-Fahrstedt zwei Autos frontal zusammengestoßen. Alle drei Insassen erlitten schwere Verletzungen, an den Fahrzeugen entstanden Totalschäden.

Kurz vor 10.00 Uhr war ein 59-Jähriger in einem Skoda Oktavia auf der Bundesstraße 5 aus Richtung Marne kommend in Richtung Brunsbüttel unterwegs. Im Bereich einer Kurve geriet er aus unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem VW Tiguan, der mit zwei Personen besetzt war. Im Zuge des Unglücks erlitten der Unfallverursacher aus Dithmarschen und der 59-jährige Geschädigte und sein 37-jähriger Begleiter schwere Verletzungen.

An den Fahrzeugen entstanden Schäden von insgesamt etwa 20.000 Euro.

Merle Neufeld

