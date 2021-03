Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mutmaßliches Kfz.-Rennen endet vor Mauer - Zeugensuche

Essen (ots)

45478 MH-Saarn:

Nach einem mutmaßlichen Kfz.-Rennen, am Dienstagabend (2. März) im Stadtteil Saarn, sucht die Polizei nach Unfallzeugen. Gegen 20:35 Uhr sollen sich zwei 21-Jährige ein illegales Autorennen geliefert haben. An der Einmündung August-Thyssen-Straße/Ecke Am Stoot prallte beim Abbiegen ein Daimler CLK vor eine Betonwand. Fahrzeugführer und Insasse blieben unverletzt. Vermutlich verlor der Mülheimer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Pkw. Sein mutmaßlicher Kontrahent fuhr einen orangenen Toyota GT86. Ihnen überprüften Polizisten ebenfalls am Unfallort. Bei beiden Autofahrern zeigten Tests einen vermeintlichen Drogenkonsum an. Sie mussten mit zur Polizeiwache, wo ihnen ein Arzt angeordnete Blutproben entnahm. Der Ermittler sucht weitere Zeugen, die zu dem mutmaßlichen Autorennen Angaben machen können. Telefon: 0201/829-0. / MUe.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell