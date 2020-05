Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tankstellenräuber/Verhinderte Diebe

Menden (ots)

Am Sonntagabend wurde eine Tankstelle an der Fröndenberger Straße überfallen. Gegen 21.40 Uhr betrat ein Mann den Verkaufsraum, ging schnurstracks auf den Kassierer zu und zog eine Schusswaffe aus dem Hosenbund. Unter Vorhalt dieser Waffe forderte er den Mitarbeiter auf, ihm Geld in eine Edeka-Einkauftüte zu packen. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Fröndenberg. Zum Zeitpunkt des Überfalls hielten sich nur ein Auto- sowie zwei Fahrradfahrer auf dem Außengelände auf. Der Täter trug schwarze Kapuzenjacke mit einem kleinen weißen Aufdruck auf der Rückseite, graue Jogginghose, schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle und weiße Socken. Er sprach Deutsch mit leichtem, unbekanntem Akzent. Er ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Unter der bläulichen Mundschutzmaske war ein einer schwarzen Oberlippenbart zu erkennen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Die Polizei veröffentlicht in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Foto mit verpixeltem Gesicht, das die Kleidung des Tatverdächtigen zeigt.

Zwei Männer machten sich am Sonntag gegen 23.45 Uhr an einem an der Ostpreußenstraße geparkten Roller zu schaffen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Als der Streifenwagen eintraf, flüchtete einer der Männer. Zurück blieb ein etwas verwirrter, 39-jähriger Mendener. Der Roller steht schon länger unbenutzt am Straßenrand. Die Polizeibeamten stellten keinen Schaden fest, schrieben jedoch eine Anzeige wegen eines versuchten Diebstahls.

Unbekannte versuchten am Wochenende, in die Schützenhalle an der Stiftstraße einzubrechen. Dabei beschädigten sie eine Tür und die Abdeckung eines Schornsteins. Eine Hauswand wurde mit einem Graffito beschmiert. Am Donnerstagmorgen waren die Schäden noch nicht vorhanden.

