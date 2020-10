Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 17-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwochabend, um 23:30 Uhr, fuhr eine 17-jährige Motorradfahrerin (Zweirad bis 125ccm) aus Haltern am See auf der Recklinghäuser Straße. Als sie einem Reh ausweichen wollte, stürzte sie, ohne dass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Jugendliche wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand 1.500 Euro Sachschaden.

