Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: +++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg

Lüchow-Dbg.

Uelzen vom 06.08.-08.08.2021 +++

Lüneburg (ots)

+ Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dbg./Uelzen vom 06.08. - 08.08.2021 +

Lüneburg

Lüneburg - Schockanruf durch angebliche Schwägerin

Am Freitag gegen 14:00 Uhr wurde eine 87-jährige Lüneburgerin von ihrer "angeblichen" Schwägerin angerufen und aufgefordert 15.000,- Euro für eine sofortige Schadensregulierung nach einem Verkehrsunfall zu zahlen. Die 87-jährige Lüneburgerin begab sich daraufhin tatsächlich zu ihrem örtlichen Kreditinstitut und wollte die geforderte Summe abheben. Ein Mitarbeiter des örtlichen Kreditinstitus wurde misstrauisch und informierte die Polizei. Gemeinsam wurde ein Anruf bei der "echten" Schwägerin getätigt. Diese hatte natürlich nicht bei der 87-Jährigen angerufen.

Lüneburg - Auseinandersetzung vor einem Imbiss

Am Samstagmorgen kurz nach 01:00 Uhr kam es in der Straße Am Berge vor einem Imbiss zu Streitigkeiten zwischen 4 männl. Personen. Eine 20-jährige Lüneburgerin wollte den handfesten Streit schlichten und bekam daraufhin von einem bisher unbekannten Mann Pfefferspray direkt in ihr Gesicht gesprüht. Sie kam zur Behandlung in das Städtische Klinikum. Ein vor Ort angetroffener Aggressor, ein 33-jähriger Lüneburger, stark alkoholisiert, hatte mit der Pfeffersprayattacke nichts zu tun. Da er aber einem ausgesprochenen Platzverweis wiederholt nicht nachkam wurde er in Gewahrsam genommen und durfte den Rest der Nacht in polizeilicher Obhut seinen Rausch ausschlafen.

Zeugen zu der gefährlichen Körperverletzung mit dem Pfefferspray werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215 zu melden.

Hohnstorf - Schwere räuberische Erpressung

Am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr kam es in Hohnstorf an der Landesstraße zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Ein 48-jähriger Beschuldigter stand plötzlich vor einem 86-jährigen Mann, der auf einer Parkbank eine kleine Pause machte, hielt ihm ein Messer vor und forderte dessen Fahrrad und später Bargeld ein. Als ein 42-jähriger Zeuge das Geschehen erkannte ließ der Beschuldigte von der weiteren Tatausführung ab. Eintreffende Polizeikräfte konnten den 48-jährigen Beschuldigten in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Aufgrund ähnlich gelagerter Delikte in der Vergangenheit findet am heutigen Tag eine richterliche Vorführung statt.

Scharnebeck - Trunkenheitsfahrt I

Am Samstag gegen 16:20 Uhr wurde von Zeugen eine Trunkenheitsfahrt in Scharnebeck gemeldet. Der 58-jährige Fahrzeugführer konnte zu Hause angetroffen werden. Eine Überprüfung des Atemalkoholwertes ergab über 1,1 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Trunkenheitsfahrt II

Am frühen Sonntag gegen 04:30 Uhr hielt ein Zivilfahrzeug der Polizei an einer Lichtzeichenanlage. Als die LZA Grünlicht zeigte wollte das Zivilfahrzeug anfahren. Dieses musste jedoch wieder abbremsen, weil ein VW Golf das Rotlicht der anderen Verkehrsrichtung missachtete. Bei einer sich anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 22-jährigen Fzg.führer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Eine Atemalkoholkonzentration von über 0,50 Promille wurde gemessen. Aufgrund der Ausfallerscheinungen wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Trunkenheitsfahrt III

Auf der B 216 zwischen Barendorf und Bavendorf wurde am Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr ein PKW gemeldet der an den rechten Straßenrand geführt worden war. Durch Zeugen ging ein Hinweis auf eine mögliche Beeinflussung ein. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten auf dem Fahrersitz einen 29-jährigen Mann antreffen, der unter starkem Alkoholeinfluss stand (über 1,8 Promille). Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in ein Sportfachgeschäft

Unbekannte schlugen in der Zeit vom 08.08., 00:00 - 06:24 Uhr die Scheibe eines Sportfachgeschäftes ein und entwendeten Sportbekleidung.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215 zu melden.

Lüchow-Dannenberg

Trebel: Wechselseitige Körperverletzung auf privater Feier

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 03:30 Uhr auf einer privaten Feier in der Ortschaft Trebel erst zu verbalen Streitigkeiten unter den alkoholisierten Feiernden, welche in "Handgreiflichkeiten" übergingen. Im weiteren Verlauf habe eine 23-jährige Rotenburgerin einer 29-jährigen Trebelerin mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Diese habe im Gegenzug der Rotenburgerin einen bereits gebrochenen Finger verdreht. Und ein 30-jähriger Trebeler habe einen 31-jährigen Rotenburger kurzzeitig gewürgt.

Woltersdorf: Trunkenheitsfahrt

Am Sonntagmorgen sei ein erheblich alkoholisierter 19-jähriger Rebenstorfer mit einem Kumpel auf einer Feier in Woltersdorf erschienen und es habe Streit gegeben. Im Anschluss sei dieser gegen 04:55 Uhr mit einem silbernen Kleinwagen in Richtung Lichtenberg weggefahren. Durch die Polizei Lüchow konnte der alkoholisierte Fahrzeugführer und sein Pkw an der Wohnanschrift angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine AAK von 2,29 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow: fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss

Am Sonntagmorgen, gegen 07:30 Uhr, war eine 65-jährige Lüchowerin mit ihrem Hund, einem Husky, welcher angeleint gewesen sei, in Lüchow spazieren. Plötzlich seien zwei unangeleinte Hunde, eine braune Dogge und eine braune Mischlingsdogge, auf ihren Hund zugekommen und hätten sich in dessen Fell verbissen. Als sie dazwischen gegangen sei, um ihren Husky von den Doggen zu befreien, habe sie sich an der Hand verletzt. Einer der Doggen habe sie wohl in die Hand gebissen. Der Hundehalter hätte seine beiden Doggen nicht unter Kontrolle bekommen. Die Verletzte stellt Strafantrag gegen den 39-jährigen Hundehalter aus Lüchow.

Grabow: Sachbeschädigung an Pkw

Am Sonntagmorgen stellt eine Grabowerin fest, dass in der vergangenen Nacht Unbekannte ihren silbernen Pkw, Hyundai, ix20, welcher auf der Einfahrt vor dem Haus geparkt war, beschädigt haben. Das hintere Kennzeichen wurde verbogen, sowie der vordere linke Scheibenwischer. In der Nachbarschaft habe es in der Nacht eine Party gegeben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Lüchow, Tel.-Nr.: 05841/122-0

Landkreis Lüchow-Dannenberg: Ruhestörungen

Die Polizei hatte am Wochenende diverse Meldungen wegen Ruhestörungen an verschiedenen Orten im Landkreis zu bearbeiten.

Uelzen

Streitigkeiten eskalieren

Am Freitag kam es in Bad Bevensen, Gollerner Weg, zunächst zu Streitigkeiten unter Nachbarn wegen Geld. Ein 60-jähriger bedrohte zunächst seinen 42-jährigen Nachbarn. Als die Polizei eintraf wurden die Beamten mit einem Küchenmesser bedroht. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme wehrte er sich und leistete Widerstand. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Verkehrskontrollen

Im Rahmen einer Ruhestörung in Uelzen, Eschemannstraße, wurde Freitagnacht ein PKW kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten diverse technische Änderungen festgestellt werden für die kein nachweis der Zulässigkeit besteht oder unzulässig sind. Folgende technische Änderungen wurden festgestellt:

- Luftfahrwerk - Rad-Reifenkombination i.V.m. Distanzscheiben - Luftansaugung (Luftfilter) - Downpipe (Vorrohr) - Schalldämpferanlage

Eine Standgeräuschmessung ergab, dass das Geräuschverhalten um 10dB überschritten war. Die Betriebserlaubnis war somit erloschen und der PKW wurde zur Durchführung eines Sachverständigengutachtens sichergestellt.

Fahrt unter Drogen

Einer Streife fiel am Samstagmorgen in Uelzen, Gudesstraße, ein E-Scooter auf. Bei der Kontrolle des 19-jährigen Fahrzeugführers ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Schnelltest bestätigte dies. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin (Pedelec)

Am Samstagmorgen befuhr eine 51-jährige Radfahrerin mit ihrem Pedelec die Waldstraße in Uelzen und wollte in Richtung Ebstorf abbiegen. In diesem Moment wurde sie von einem PKW, VW Caddy, überholt, der anschließend nach rechts in die Ebstorfer Straße abbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremst die Radfahrerin stark ab und stürzt. Beim Sturz zieht sie sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort. Hinweise zum Unfallverursacher sind vorhanden. Am Pedelc entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fußgängern

Samstagabend kam es in der Celler Straße, Uelzen, zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und zwei Fußgängern. Eine 54-jährige PKW-Fahrerin wollte von einem Tankstellengelände auf die Celler Straße einbiegen. Hierbei übersah sie zwei Fußgänger (84 Jahre, männlich und 82 Jahre, weiblich) die die Fahrbahn überqueren wollten. Die beiden Fußgänger wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Gurt- und Handykontrollen

Am Samstagnachmittag, in der Zeit von 12:45 Uhr bis 14:15 Uhr, führte die Polizei Kontrollen in der Mauerstraße durch. Es wurden 6 Gurtverstöße geahndet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell