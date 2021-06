Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschwindigkeitskontrollen

LK Gifhorn (ots)

In der Nacht auf Mittwoch überwachten Beamte der Polizei Meine die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer an verschiedenen Orten. So fuhr auf der Haustenbecker Straße in Isenbüttel ein Autofahrer 32 km/h zu schnell und ein anderer Autofahrer zwischen Meinholz und Meine sogar 42 km/h mehr als erlaubt.

Bei einer Messung der Verfügungseinheit am Mittwochmorgen auf der L283, zwischen der B188 und Leiferde, wurden in 90 Minuten sechs Verstöße festgestellt. Einer davon zieht ein Fahrverbot nach sich, ein Meinerser fuhr 126 km/h statt der dort erlaubten 70 km/h.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell