Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Kaiserstraße ist am Freitagmorgen, gegen 08:30 Uhr, ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus Gelsenkirchen leicht verletzt worden. Der Gelsenkirchener war mit dem Fahrrad auf der Kaiserstraße in Richtung Recklinghausen unterwegs. Dabei wurde er von einem Auto angefahren, dass an der Einmündung Zum Nonnenkamp auf die Kaiserstraße abbog. Der Gelsenkirchener verletzte sich leicht, er musste aber nicht ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand etwa 50 Euro Sachschaden.

