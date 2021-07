Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dreister Fahrraddiebstahl scheitert: Täter verfolgt Opfer weiter und wird durch Polizei festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Eine schnelle Festnahme nach einem gescheiterten dreisten Fahrraddiebstahl gelang Streifen der Kasseler Polizei in der Nacht zum Sonntag. Eine 44 Jahre alte Frau aus Kassel hatte gegen 21:10 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, da ein Mann ihr Fahrrad klauen wollte. Sie habe das Rad an der Haltestelle Stern nur kurz an eine Bank angelehnt und etwas in ihrem Rucksack gesucht, als der ihr unbekannte Mann sich plötzlich das Fahrrad schnappte. Ihr gelang es, den Täter zu verfolgen und sich das Fahrrad zurückzuholen. Als sie selbst die Flucht antrat, soll der Dieb nach ihr geschlagen und erneut versucht haben, ihr das Fahrrad wegzunehmen. Die 44-Jährige suchte daraufhin Schutz in einem Geschäft, als bereits die von ihr alarmierte Streife eintraf und den sie verfolgenden Mann nach kurzer Flucht festnahm. Bei diesem handelte es sich um einen 26-Jährigen, der derzeit keine festen Wohnsitz hat. Da der aus Tunesien stammende Tatverdächtige auch über keine gültigen Aufenthaltstitel verfügt, leiteten die Beamten neben der Anzeige wegen des versuchten Diebstahls und des anschließenden Raubversuchs auch ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein. Er musste die Streife für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle begleiten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

