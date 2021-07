Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streife stellte Fahrraddieb bei Fahndung in der Innenstadt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Dank aufmerksamer Zeugen stellte eine Streife des Polizeireviers Mitte am Freitagmittag in der Kasseler Innenstadt einen Fahrraddieb. Die Zeugen hatten den verdächtigen Mann gegen 13 Uhr am Scheidemannplatz beobachtet, als er mit der Sattelstütze eines anderen Fahrrads ein Schloss geknackt hatte und kurz darauf mit einem E-Bike weggefahren war. Sofort alarmierten sie über Notruf die Polizei. Die Streife des Innenstadtreviers hatte bei der anschließenden Fahndung einen Pedelecfahrer, auf den die Beschreibung der Zeugen zutraf, in der Gießbergstraße ausgemacht, allerdings zunächst wieder aus den Augen verloren. Nur wenige Minuten später entdeckten die Beamten den Mann jedoch zu Fuß. Bei Erblicken der Beamten gab er sofort Fersengeld. Allerdings vergeblich, denn nach wenigen Metern Verfolgung klickten für den 36-Jährigen die Handschellen. Den bereits polizeibekannten Tatverdächtigen aus Kassel nahmen die Beamten mit auf die Dienststelle. Dort war inzwischen bereits die Besitzerin des E-Bikes erschienen, um eine Anzeige zu erstatten. Den Fahrraddiebstahl räumte der Festgenommene zwar ein, machte aber keine Angaben zum Verbleib des gestohlenen E-Bikes im Wert von rund 2.000 Euro. Bei einer Durchsuchung an der Wohnanschrift des 36-Jährigen fanden die Polizisten ein anderes Fahrrad und weitere Gegenstände, die mutmaßlich aus verschiedenen Diebstählen stammen. Die Ermittlungen zur Herkunft des sichergestellten Diebesguts und zum Verbleib des gestohlenen Pedelecs dauern an.

