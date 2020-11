Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Andernach vom 27.11.2020, 10:00 Uhr bis 29.11.2020, 10:00 Uhr.

Andernach u.a.Andernach u.a. (ots)

Bereits am Sonntag, 22.11.2020 gegen 21:10 Uhr wurde durch einen Passanten gemeldet, dass er in Andernach auf der Bahnhofstraße eine Frau nach Hilfe habe rufen hören. Als der Passant zur Hilfe eilen wollte, rannte die Frau bereits in Richtung Am Stadtgraben davon. Der Belästiger konnte im Nahbereich festgestellt werden, die Geschädigte hat sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet. Eventuelle weitere Zeugen, bzw. die Geschädigte selbst werden aufgerufen, sich bei der Polizei Andernach zu melden.

Im Rahmen der Streifenfahrt fuhr am Sonnabend, 28.11.2020 gegen 20:15 Uhr in Urmitz/Rhein ein Fahrradfahrer in "Schlangenlinien" einem Streifenwagen entgegen. Als er auf den Gehweg fahren wollte, konnte er einen Sturz nur durch Absetzten des rechten Beins verhindern. Als der 27-jährige Mann aus Urmitz/Rhein einer Kontrolle auf Parkplatz unterzogen wurde, kam den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Zudem hatte er eine stark verwaschene Aussprache, wässrige Augen und er torkelte über den Parkplatz. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert 1,85 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach

Am Stadtgraben 19

56626 Andernach

T 02632/9210

@ piandernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell