Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht in der Grenzhäuser Straße in Bendorf

Bendorf/RheinBendorf/Rhein (ots)

Am Freitag, den 27.11.2020 dürfte zwischen 16:00 und 20:00 Uhr ein bislang unbekannter PKW beim Vorbeifahren einen geparkten blauen Opel Astra beschädigt haben. Der Opel parkte in Höhe der Hausnummer 38 in der Grenzhäuser Straße in Bendorf.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell